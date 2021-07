Liveblog Coronavirus-Pandemie ++ Kein AstraZeneca mehr in Praxen im Rheinland ++

Die Hausärzte im Rheinland verzichten künftig auf Impfungen mit AstraZeneca. Das RKI meldet 440 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages. Die Inzidenz sinkt auf 4,9. Die Entwicklungen im Liveblog.

RKI: 440 Neuinfektionen, Inzidenz sinkt auf 4,9 Das Robert Koch-Institut (RKI) hat 440 Corona-Neuinfektionen binnen eines Tages gemeldet. Das sind 36 Fälle mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 4,9 von 5,0 am Vortag. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100.000 Einwohner sich in den vergangenen sieben Tagen mit dem Coronavirus angesteckt haben. 31 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Virus. Damit erhöht sich die Zahl der gemeldeten Todesfälle auf 91.062. Insgesamt fielen in Deutschland bislang mehr als 3,7 Millionen Corona-Tests positiv aus.

Lehrerverband: Sorge wegen fehlender Filteranlagen Der Deutsche Lehrerverband zeigt sich wegen unzureichender Vorbereitungen bezüglich der Filteranlagen in Klassenzimmern besorgt. "Wir fürchten, dass im Herbst weniger als zehn Prozent der über 650.000 Unterrichtsräume in Deutschland eine Filtertechnik haben werden", sagte Verbandspräsident Heinz-Peter Meidinger der "Rheinischen Post". Man sei für die bevorstehende Ausbreitung der Delta-Variante durch Reiserückkehrer für den Schulstart nicht genug gewappnet. Maßnahmen gefordert "Delta wird durch Schulen rauschen" Politiker und Experten fordern weitere Corona-Sicherheitsvorkehrungen in den Schulen nach den Sommerferien.

Herdenimmunität "kurzfristig nicht erreichbar" Nach Ansicht des Vorstandsvorsitzender des Weltärztebunds, Frank Ulrich Montgomery, ist eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus "kurzfristig nicht erreichbar". Der Anteil der Geimpften und Genesen müsste nach neuen Rechenmodellen bei rund 85 Prozent liegen, sagte Montgomery den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Die zehn Prozent, die sich ums Verrecken nicht impfen lassen wollen, werden ihre Immunität erreichen, indem sie eine Erkrankung durchmachen", so Montgomery. Das werde dann geschehen, "wenn wir alle Vorsichtsmaßnahmen fallen lassen". Der Schlüssel zum Erfolg gegen das Virus sei eine möglichst hohe Durchimpfung der Bevölkerung, sagte Montgomery.

Scholz lehnt Bußgelder für Impfschwänzer ab SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz lehnt ein Bußgeld für sogenannte Impfschwänzer ab und fordert stattdessen den erneuten Einsatz von Impfmobilen in sozialen Brennpunkten. "Jetzt ist es entscheidend, dass wir alles versuchen, die Menschen zu erreichen, die wir bisher noch nicht für Impfungen gewinnen konnten", sagte Scholz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Auch Werbekampagnen könnten noch einmal eine Möglichkeit sein. Die Bundesregierung wolle die Menschen überzeugen, sich impfen zu lassen, so Scholz. Eine große Chance liege auch in den Impfungen in den Betrieben. "Ob jemand geimpft ist oder nicht, darf keine soziale Frage sein", sagte Scholz dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Bild: dpa

Hausärzte im Rheinland wollen kein AstraZeneca mehr In der laufenden Corona-Impfkampagne wollen die Praxen im Rheinland nach Angaben des Hausärzteverbandes künftig auf den Impfstoff von AstraZeneca verzichten. Das sagte der Chef des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken, der "Rheinischen Post". "AstraZeneca wird zunehmend der Ladenhüter unter den Impfstoffen. Er ist politisch einfach zerredet worden. Die aktuelle STIKO-Empfehlung unterstützt dies noch. Viele Patienten wollen den Wechsel auf BioNTech", so Funken. Daher sei man nun gezwungen, auf AstraZeneca zu verzichten, obwohl es sich um einen guten Impfstoff handele, der auch vor der Delta-Variante schütze. "Wir werden den Impfstoff jetzt aber verwerfen und BioNTech einsetzen", sagte Funken. Zweitimpfung STIKO empfiehlt mRNA-Vakzin nach AstraZeneca Nach einer Erstimpfung mit AstraZeneca empfiehlt die Impfkommission nun unabhängig vom Alter als zweite Dosis BioNTech oder Moderna.

Keine Herdenimmunität ohne Impfung von Kindern Die Deutsche Gesellschaft für Immunologie geht davon aus, dass eine Herdenimmunität gegen das Coronavirus ohne die Impfung von Kindern und Jugendlichen nicht erreichbar ist. "Klassischerweise geht man von einer Herdenimmunität aus, wenn 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung gegen den Erreger geschützt sind. Das setzt aber voraus, dass sich der Erreger in diesen Personen nicht vermehren kann", sagte Vizepräsident Reinhold Förster den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Bei Sars-Cov-2 sei dies aber anders: Menschen könnten das Virus übertragen, obwohl sie selbst nicht erkrankt seien, obwohl sie geimpft und vollkommen symptomfrei seien. Mit der Delta-Variante habe sich die Situation verschärft: "Sie ist deutlich ansteckender. Sie betrifft sehr stark Jugendliche und Kinder", sagte Förster. "Solange diese Gruppe gar nicht oder wenig geimpft ist, werden wir keine Herdenimmunität bekommen." Berechnungen des RKI Hohe Impfquote wegen Delta nötig Das RKI hält eine Quote von mindestens 85 Prozent für nötig, um eine ausgeprägte vierte Welle zu verhindern

Brasilien verlängert Unterstützung für Arme Die brasilianische Regierung verlängert ihr Notfall-Hilfsprogramm zur finanziellen Entlastung armer Familien während der Corona-Pandemie um drei weitere Monate ab August. Das Büro von Präsident Jair Bolsonaro erklärte, dass die Maßnahme essenziell für den Lebensunterhalt der Schwächsten sei und man verhindern wolle, dass Millionen von Brasilianerinnen und Brasilianern in extreme Armut fielen. Das Hilfsprogramm wurde im vergangenen Jahr kurz nach Ausbruch der Pandemie ins Leben gerufen.