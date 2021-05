Liveblog Belarus und die Folgen ++ EU-Vertreter für schärfere Sanktionen ++

Führende EU-Vertreter fordern vor Beginn des Sondergipfels schärfere Sanktionen gegen Belarus. Das Auswärtige Amt in Berlin bestellte den belarusischen Botschafter ein. Alle Entwicklungen in unserem Liveblog.

EU-Sondergipfel am Abend

Mehrere Airlines wollen Luftraum über Belarus meiden

Berlin bestellt belarusischen Botschafter ein

16:45 Uhr Sanktionsdrohungen gegen Belarus

Belarus drohen nach der erzwungenen Flugzeugumleitung und Festnahme eines Regierungskritikers neue Sanktionen. Einige Staats- und Regierungschefs der EU brachten eine Reihe von weiteren Strafmaßnahmen gegen das autoritär regierte Land ins Spiel. Im Gespräch sind etwa der Entzug von Landerechten in der EU für die nationale belarusische Fluggesellschaft sowie der Ausschluss des Landes von Sportwettkämpfen.

EU-Ratspräsident Charles Michel erklärte: "Dieser beispiellose Vorfall wird nicht ohne Konsequenzen bleiben." Er forderte eine Untersuchung durch die Internationale Zivilluftfahrtorganisation. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell forderte die sofortige Freilassung des Journalisten Protasewitsch und stellte weitere Strafmaßnahmen in Aussicht. Auch EU-Justizkommissar Didier Reynders sagte, es brauche mehr Sanktionen, um den Druck auf die Führung in Minsk zu erhöhen.

16:30 Uhr Deutschland bestellt belarusischen Botschafter ein

Wegen der erzwungenen Flugzeuglandung in Minsk hat Deutschland den belarusischen Botschafter ins Auswärtige Amt einbestellt. "Die bisherigen Erklärungen der belarusischen Regierung für die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugzeuges in Minsk sind abwegig und nicht glaubwürdig. Wir brauchen Klarheit, was sich wirklich an Bord und am Boden zugetragen hat", sagte Außenminister Heiko Maas laut Mitteilung. Und man brauche Klarheit über das Wohlergehen von Roman Protasewitsch und seiner Lebenspartnerin, "die sofort freikommen müssen".

16:18 Uhr Reporter ohne Grenzen fordert Protasewitschs Freilassung

Die Organisation Reporter ohne Grenzen hat sich schockiert über die erzwungene Landung einer Passagiermaschine in Minks gezeigt und die sofortige Freilassung des Bloggers Roman Protasewitsch gefordert. "Die internationale Gemeinschaft muss dieses Vorgehen von Staatswillkür aufs Schärfste verurteilen", hieß es in einer Mitteilung. Die Organisation forderte die Europäische Union dazu auf, bei ihrem Gipfel weitere Sanktionen gegen die Regierung von Alexander Lukaschenko zu verhängen.

Der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, Christian Mihr, sagte: "Ein Flugzeug zu einer ungeplanten Landung zu zwingen, um einen Journalisten und Blogger zu verhaften, markiert eine extreme Eskalation der Verbrechen des Regimes von Alexander Lukaschenko." Nötig sei ein geschlossenes und deutliches Zeichen der gesamten EU gegen Lukaschenkos Gebaren.

Ein Flugzeug der Lufthansa ist im belarusischen Minsk nach einem Sicherheitshinweis durchsucht worden. Das Unternehmen teilte auf Anfrage mit, dass es für den Flug LH1487 nach Frankfurt am Main während des Boardings einen Sicherheitshinweis an die lokalen Behörden gegeben habe. Diese hätten das Flugzeug erneut durchsucht und die Passagiere einem Sicherheitscheck unterzogen. Mit Verspätung sei der Flug dann aber gestartet.

In der Maschine waren 51 Menschen inklusive fünf Crewmitglieder. Sie alle seien nach dem Check wieder an Bord, teilte die Lufthansa mit. "Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die Passagiere, doch haben Sicherheit der Fluggäste, der Crew und des Flugzeugs bei Lufthansa immer höchste Priorität", hieß es weiter.

16:00 Uhr Beginn des Liveblogs zu Vorfällen in Belarus

Die Staats- und Regierungschefs der EU kommen am Abend zu einem Sondergipfel in Brüssel zusammen. Ursprünglich sollte es um die Bezeiehungen zu Russland gehen. Nun dürften aber die Umleitung des Zivil-Flugzeugs und die Verhaftung des regierungskritischen Bloggers Protasewitsch im Zentrum der Beratungen stehen. Darüber, genauso wie über alle weiteren Entwicklungen zu dem Thema, halten wir Sie mit diesem Liveblog auf dem Laufenden.