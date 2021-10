Podcast Podcast Keine Werbung mehr? Was dann? Stand: 07.10.2021 13:17 Uhr

Mal angenommen, es gibt keine Werbung mehr. Stehen statt Reklameschildern mehr Bäume in der Stadt? Woher wissen wir dann, was wir kaufen wollen? Ein Gedankenexperiment.

MDR Logo Vera Wolfskämpf ARD-Hauptstadtstudio

WDR Logo Markus Sambale ARD-Hauptstadtstudio

Keine Werbeplakete an Bushaltestellen und an Flughäfen, keine Leuchtreklame oder Riesenbanner mehr an Hausfassenden. Was wäre, wenn es im öffentlichen Raum in Deutschland gar keine Werbung mehr gäbe?

Welche Auswirkungen hätte das dann auf die Wirtschaft und unseren Alltag? Würden wir dann anders einkaufen und weniger Geld ausgeben? Was könnte man statt der Werbeplakate mit dem gewonnenen Platz machen? Und was wird aus den rund 90.000 Jobs in diesem Wirtschaftsbereich - vom Plakate kleben über das Markendesign bis hin zur Kultur- und Kreativwirtschaft?

Diesen Fragen gehen die beiden Korrespondenten Vera Wolfskämpf und Markus Sambale aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin nach und suchen im Zukunfts-Podcast der tagesschau zusammen mit Expertinnen und Experten nach Antworten.

Gedankenexperimente im tagesschau-Podcast

"mal angenommen" ist der preisgekrönte* Zukunfts-Podcast der tagesschau. Jede Woche denkt ein sechsköpfiges Korrespondenten-Team aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin eine aktuelle politische Idee in die Zukunft weiter und spielt in einem Gedankenexperiment die möglichen Konsequenzen durch: Mal angenommen, Deutschland würde keine Waffen mehr exportieren - was wären die politischen Folgen? Oder mal angenommen, Bargeld würde abgeschafft - welche Auswirkungen hätte das auf unseren Alltag und die Wirtschaft?

Zahlreiche Experten helfen dabei, Antworten auf diese Fragen zu finden, Positivbeispiele aus anderen Ländern zeigen, was heute schon anderswo möglich ist und liefern somit neue Impulse in politischen Debatten.

Den Audio-Podcast "mal angenommen" können Sie jederzeit zu Hause oder unterwegs auf Ihrem Smartphone hören. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge hier auf unserer Website, in der tagesschau-App, in der ARD Audiothek und auf zahlreichen weiteren Podcast-Plattformen.

*Gewinner des "Prix Europa" 2020 in der Kategorie "Digital Audio Project"