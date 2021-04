Podcast Mal angenommen Alle sind geimpft? Was dann?

Mal angenommen, alle, die wollen, sind gegen Corona geimpft. Gibt’s dann Herdenimmunität? Wird unser Alltag wieder wie früher? Wie gefährlich bleiben Mutationen? Ein Gedankenexperiment.

SWR Logo Kristin Becker ARD-Hauptstadtstudio

WDR Logo Markus Sambale ARD-Hauptstadtstudio

Rund ein Viertel der Menschen in Deutschland hat inzwischen eine Corona-Impfung bekommen. Allerdings liegt die Quote der vollständig Geimpften noch unter 10 Prozent.

Was wäre, wenn in den kommenden Monaten alle Menschen, die es wollen, geimpft sind? Brauchen wir dann keine Corona-Regeln mehr? Wird unser Alltag wieder wie früher? Können wir dann wieder unbeschwert in andere Länder reisen? Und wie problematisch wäre es, wenn beispielsweise Restaurants oder Konzertveranstalter in Zukunft nur noch geimpfte Menschen reinlassen würden?

Diesen und vielen weiteren Fragen gehen die beiden Korrespondenten Kristin Becker und Markus Sambale aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin nach und suchen im Zukunfts-Podcast der tagesschau zusammen mit Expertinnen und Experten nach Antworten.

Gedankenexperimente im tagesschau-Podcast

"mal angenommen" ist der preisgekrönte* Zukunfts-Podcast der tagesschau. Jede Woche denkt ein sechsköpfiges Korrespondenten-Team aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin eine aktuelle politische Idee in die Zukunft weiter und spielt in einem Gedankenexperiment die möglichen Konsequenzen durch: Mal angenommen, Deutschland würde keine Waffen mehr exportieren - was wären die politischen Folgen? Oder mal angenommen, Bargeld würde abgeschafft - welche Auswirkungen hätte das auf unseren Alltag und die Wirtschaft?

Zahlreiche Experten helfen dabei, Antworten auf diese Fragen zu finden, Positivbeispiele aus anderen Ländern zeigen, was heute schon anderswo möglich ist und liefern somit neue Impulse in politischen Debatten.

Den Audio-Podcast "mal angenommen" können Sie jederzeit zu Hause oder unterwegs auf Ihrem Smartphone hören. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge hier auf unserer Website, in der tagesschau-App, in der ARD Audiothek und auf zahlreichen weiteren Podcast-Plattformen.

*Gewinner des "Prix Europa" 2020 in der Kategorie "Digital Audio Project"