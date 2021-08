Podcast Gesetzliche Aktienrente? Was dann?

Mal angenommen es gibt eine gesetzliche Aktienrente. Steigt dann für alle die Rente? Was passiert beim Börsencrash? Wer profitiert am Ende davon und wo wird das viele Geld investiert? Ein Gedankenexperiment.

Das deutsche Rentensystem steht vor gewaltigen Herausforderungen: Die geburtenstarken Jahrgänge, die so genannten Babyboomer, werden in den kommenden Jahren ins Rentendasein wechseln. Das Verhältnis von Arbeitnehmern und Rentnern wird sich damit ungünstig verschieben. Das bedeutet: Die staatlichen Zuschüsse an die Rentenkasse werden steigen müssen, wenn die Rente nicht sinken soll.

Vor der Bundestagswahl fordern nun verschiedene Stimmen, die Rentenkassen in Aktien investieren zu lassen, um höhere Renditen zu erwirtschaften. Ein Vorbild dafür ist Schweden: Die Schweden müssen 2,5 Prozent ihres Bruttoeinkommens in Vorsorgefonds abführen, die wiederum in die globalen Aktienmärkte investieren.

Was wäre, wenn...

Was wäre, wenn es so ein System auch in Deutschland gäbe? Steigt dann die Rente für alle? Wer profitiert? Wer verliert? Und was passiert bei einem Börsencrash?

Diesen Fragen gehen die beiden Korrespondenten Kristin Becker und Justus Kliss aus dem ARD Hauptstadtstudio in Berlin nach und suchen im Zukunfts-Podcast der tagesschau zusammen mit Expertinnen und Experten nach Antworten.

