podcast 15 Minuten Bettelverbot in Darmstadt / Prozessstart nach Attentat in Solingen / E-Autos beim Fahren laden

In Darmstadt gilt neuerdings ein Bettelverbot in der Innenstadt. Nach dem Messerangriff auf einem Stadtfest in Solingen startet der Prozess. Neues Pilotprojekt: Könnten E-Autos während der Fahrt geladen werden?