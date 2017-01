kurzerklärt Ihre Frage wird gesucht

Kurz, klar, verständlich - das ist der Anspruch, der hinter unserem Format #kurzerklärt steckt. Mit dieser Reihe versuchen wir auf die immer komplexer werdende Welt zu reagieren und Antworten zu liefern. Das nächste Thema bestimmen Sie.

Von Demian von Osten, WDR Köln

Zweifel, Ängste, Verunsicherung. Die Welt scheint immer komplexer zu werden und immer schwieriger zu verstehen. Seit gut einem Jahr möchte das Format #kurzerklärt darin bessere Orientierung bieten. Produziert wird es von den Machern der tagesschau. In kurzen Videos durchleuchten tagesschau-Reporterinnen und -Reporter komplexe Themen mit Hilfe von Grafiken. Der Anspruch: Kurz, klar und verständlich. "Das Produktversprechen lautet 'in Kürze erklärt'. Es verdichtet in ein, zwei Minuten komplexe Sachverhalte", erläutert Christian Nitsche, Zweiter Chefredakteur von ARD Aktuell, der das Format initiiert hat. "Gerade für Menschen, die sich unterwegs online schnell informieren wollen, sind knappe Formate gut geeignet."

#kurzerklärt: Was möchten Sie erklärt bekommen?

23.01.2017, Alexander Westermann, NDR







Auch in sozialen Netzwerken gefragt

#kurzerklärt richtet sich nämlich vor allem an die Nutzer von tagesschau.de und der tagesschau-Facebookseite. Bei Facebook, Youtube & Co haben sich Webvideos etabliert, jeder vierte Onlinenutzer sieht sich laut ARD/ZDF-Onlinestudie Videos auf Facebook an. Dazu gehören auch immer häufiger journalistische Webvideos. Sie unterscheiden sich von Beiträgen in Fernsehsendungen: Mehr Grafiken, mehr Schriften und Untertitel wegen der häufigen Nutzung auf Smartphones ohne Kopfhörer. Obwohl #kurzerklärt ein Webformat ist, läuft es auch im Fernsehen in den tagesthemen oder im nachtmagazin.

"Beiträge, die für die Verbreitungswege im Internet zugeschnitten sind, gibt es noch immer zu wenige", meint Christian Nitsche. "Für ARD-aktuell war dies der Ansporn, #kurzerklärt zu entwickeln." Die Debatte um Glaubwürdigkeit von Medien würde ARD Aktuell darin bestärken, dass man den richtigen Weg gegangen sei, sagt Nitsche.

#kurzerklärt: Kirchenfinanzen

tagesschau24 11:00 Uhr, 23.01.2017, Sebastian Kisters, HR







Was wird erklärt?

#kurzerklärt-Themen sind zwar aktuell, bieten aber deutlich mehr Hintergrund und Erklärung als dies in Kurzbeiträgen für die tagesschau möglich ist. Außerdem stehen Themen im Vordergrund, die über einen längeren Zeitraum eine Rolle spielen. Zum Beispiel: Warum CETA so umstritten ist. Warum werden die Täter der Silvesternacht nicht verurteilt? Warum Abschiebungen oft nicht klappen. Wie sicher ist meine Rente? In Zeiten, in denen gefälschte Nachrichten, so genannte "Fake News" in aller Munde sind, dient #kurzerklärt vielen Nutzern auch als verlässliche Informationsquelle.

Sieben junge Journalisten von HR, NDR, SWR und WDR recherchieren, schreiben und präsentieren das #kurzerklärt. Dabei stehen sie während der Aufzeichnung in einem grünen Raum und sprechen ihren Text in eine Kamera. Außer der Kamera und dem grünen Raum sehen sie nichts: keine Grafiken, keine Bilder, keine Videos. Denn Balkendiagramme, ausdrucksstarke Fotos und Animationen werden erst bei der Nachbearbeitung eingebaut. "Die Beiträge sind gut recherchiert, sie haben hohes Niveau. In jedem stecken mehrere Tage Arbeit", sagt Nitsche.

#kurzerklaert - Ihre Fragen Was hat das Klonen (von Schaaf Dolly) vor 20 Jahren gebracht? Wie wird eigentlich der Bundespräsident gewählt? Oder: 25 Jahre Maastricht-Vertrag - was ist das eigentlich? - das alles sind Fragen, die #kurzerklärt werden könnten.



Welche Fragen wollen Sie zum aktuellen politischen, wirtschaftlichen oder wissenschaftlichen Geschehen stellen? Was möchten Sie gerne #kurzerklärt bekommen? Wir hoffen auf Ihre Fragen. Unter kurzerklaert@tagesschau.de können Sie uns mailen. In den kommenden Tagen werden zwei Themen ausgewählt. Die Antworten darauf erhalten Sie #kurzerklärt dann nächste Woche im nachtmagazin, auf unseren sozialen Netzwerken und bei tagesschau.de.

Über dieses Thema berichtet das nachtmagazin am 24. Januar 2017 um 00:15 Uhr.