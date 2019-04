World Press Photo 2019: Diana Markosian

In einer Gala in Amsterdam wurden noch weitere Pressefotos ausgezeichnet. In der Kategorie "Contemporary Issues, Singles" gewann Diana Markosian mit diesem Foto, das ein 15-jähriges Mädchen zeigt, das zu ihrem Geburtstag in einer Oldtimer-Limousine durch Havanna chauffiert wird.