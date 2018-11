Feierstunde zum Volkstrauertag im Bundestag 1950

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Volkstrauertag in der Bundesrepublik Deutschland auf Anregung des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge wieder eingeführt. 1950 wurde erstmals im Bundestag in Bonn der Opfer der beiden Weltkriege und des Nationalsozialismus gedacht. Die Menschen in der DDR gedachten jährlich im September am "Internationaler Gedenktag für die Opfer des faschistischen Terrors und Kampftag gegen Faschismus und imperialistischen Krieg".