UNICEF-Foto des Jahres 2020

Zwei Kinder auf den Kohlefeldern

Platz zwei: Die Kohlefelder von Jharia im indischen Bundesstaat Jharkhand gehören zu den größten in ganz Asien. Hier arbeiten auch Kinder. Der indische Fotograf Supratim Bhattacharjee habe in den Gesichtern dieser Kinder ihr ganzes Elend eingefangen, so die Jury. Das Bild wirke wie aus einer Szene eines dystopischen Films.