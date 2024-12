Bilder Flutkatastrophe von 2004 Als der Tsunami Hunderttausende das Leben kostete

Nie zuvor in der Geschichte richtete ein Tsunami so verheerende Zerstörungen an wie 2004 im Indischen Ozean. Hunderttausende Menschen wurden getötet, ganze Landstriche in vielen Ländern verwüstet. Rückblick auf eine Jahrhundertkatastrophe.