Zukünftiges US-Kabinett: Trumps Team

Der designierte CIA-Chef Mike Pompeo in der Anhörung

Mike Pompeo ist bislang republikanischer Abgeordneter im Repräsentantenhaus. Künftig bekleidet er das Amt des CIA-Chefs. Was das Thema Russland angeht, positionierte er sich bei der Anhörung im Senat anders als Trump: "Russland hat immer wieder bewiesen, dass es aggressiv ist - durch den Einmarsch in der Ukraine, die Drohungen gegen Europa. Und Russland hat nichts getan, um den IS zu zerstören."