40 Jahre ARD Text

Teletextseite von 2005

Lange ist es her: Im Sommer 2005 stellte die SPD noch den Kanzler, der damals Gerhard Schröder hieß und im November von Angela Merkel (CDU) abgelöst werden sollte. Als der Videotext seinen 25. Geburtstag feierte, konnte kaum jemand ahnen, dass sich an der Spitze der Bundesregierung in den folgenden Jahren so wenig bewegen würde. Ähnlich lange in einem für viele Deutsche ähnlich wichtigen Amt ist vielleicht nur Fußball-Bundestrainer Jogi Löw. Der war 2005 Co-Trainer unter Jürgen Klinsmann, welcher sich im Vorjahr des Sommermärchens - wie dieser Screenshot zeigt - besonders um die Fitness seiner Spieler sorgte.