Die ersten Sonnenbilder von Solar Orbiter

Was aussieht wie moderne Kunst, sind Magnetfeldmessungen in der Nähe der Sonnenoberfläche. Deutschland beteiligte sich an der Entwicklung von sechs der zehn Instrumente an Bord der Mission "Solar Orbiter". Das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung (MPS) leitet das Team um das Doppelteleskop PHI (Polarimetric and Helioseismic Imager), das hochauflösende Messungen des Magnetfeldes der Sonne für die volle Sonnenscheibe liefern wird.