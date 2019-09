Sigmund Jähn, der erste Deutsche im Weltall als Referent

Im Jahr 2007 ging Sigmund Jähn in den Ruhestand. Er lebte zuletzt in Strausberg bei Berlin und zog sich häufig in die Datsche in seinem Geburtsort zurück. Als Referent - hier im Jahr 2015 in einem Mehrgenerationenzentrum in Barleben - war er immer noch sehr gefragt.