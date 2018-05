In Sankt Petersburg wurde sie gebaut, in Murmansk vorgestellt, in Pewek soll sie eingesetzt werden: die "Akademik Lomonossow", das erste schwimmende Atomkraftwerk der Welt. Russland ist voller Stolz auf sein Bauwerk, dass Bohrinseln im arktischen Raum mit Energie beliefern soll, Umweltschützer haben hingegen große Bedenken. | Bildquelle: NIKOLAI GONTAR/GREENPEACE/HANDOU