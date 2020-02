92. Oscar-Verleihung in Los Angeles

Brad Pitt

Brad Pitt holte für seine Darbietung im Krimi-Drama "Once Upon a Time in Hollywood" eine Trophäe für die beste männliche Nebenrolle. Für Pitt ist es der erste Oscar für eine schauspielerische Leistung überhaupt. Seine Dankesrede begann Pitt mit politischen Querverweisen. "Sie sagten mir, ich hätte 45 Sekunden Zeit zum Reden, was 45 Sekunden länger ist, als der Senat diese Woche John Bolton gegeben hat", sagte er in Anspielung auf das Impeachment-Verfahren gegen Präsident Donald Trump, zu dem der von dessen Republikanern dominierte Senat keine Zeugen zugelassen hatte.