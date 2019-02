ein Porträt von Freddie Mercury und ein Auftritt der Queen-Mitglieder Brian May und Adam Lambert

"We are the Champions" - Brian May und Roger Taylor, die verbliebenen Original-Mitglieder von Queen, traten mit Sänger Adam Lambert während der Oscar-Show auf. Im Hintergrund: ein Porträt von Freddie Mercury. Der Film "Bohemian Rhapsody" über Mercury und Queen bekam vier Oscars - so viele wie keiner anderer Film in diesem Jahr.