Commerzbank-Turm in Frankfurt am Main

Oder an dem 1997 errichteten Commerzbank-Turm in Frankfurt am Main. Das 259 Meter hohe Gebäude erhebt sich über einem dreieckigen Grundstück. Die Besonderheit: Zwischen den konstruktiven Fixpunkten an den Eckpunkten des Dreiecks sind leicht gewölbte Gebäudeteile gespannt, in denen sich die Büros befinden. Sie umhüllen ein 160 Meter hohes Atrium mit neun versetzt angelegten Themengärten. Hier trifft man in 150 Meter Höhe auf Palmen. Auch hier - wie bei der Reichstagskuppel - unterstützt eine aufwendige Lichtinszenierung insbesondere nachts die Wirkung der Architektur.