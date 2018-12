Menschen in Edinburgh nehmen an einer Fackelprozession entlang der Royal Mile während der Hogmanay-Feierlichkeiten teil.

