Merkels Neujahrsansprachen: Schwarz, rot, blau

Angela Merkel bei ihrer Neujahrsansprache zum Jahreswechsel 2019/2020

2019 könnte man meinen, die Kanzlerin wolle einen Schabernack mit den Jackett-Deutern treiben. Denn sie wählt: ein stählernes Blau. Der Chronist rekapituliert hastig: Den Grundton gab es schon 2010 und 2016, aber was um alles in der Welt will uns das sagen? Die Antwort lautet vermutlich: nichts. So langfristig denkt ja die Kanzlerin nun auch nicht. Stattdessen erinnern wir uns an die feinsinnige Beobachtung in der SHZ, wonach die Kanzlerin Blau, die Farbe der Macht und Kontrolle, vor allem in Koalitionsverhandlungen auftrage.



Das wiederum dürfte dem Norbert Walter-Dingens von der SPD, dessen Jackett vermutlich niemals Gegenstand einer Langzeitstudie wird, einen kleinen Schreck einjagen. Denn künftige Koalitionsverhandlungen werden aller Voraussicht nach ohne seine Sozialdemokraten geführt. Signalisiert die Kanzlerin ihm also via Mattscheibe, es ja nicht zu bunt zu treiben, weil sonst der wuschelige Habeck seine Chance bekommt oder zur Not auch der unergründliche Lindner noch einmal? Nun, in einem Jahr sind wir klüger. Und dann steht das grande finale dieser Reihe an.



Wenn wir uns etwas wünschen dürfen, dann bitte ein Jackett mit Farbstreifen aus allen Jahren. Das wäre die ultimative Versöhnung aller mit allen. Quasi die stoffgewordene Vollendung der Merkelschen Umarmungspolitik.