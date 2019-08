Fluchthelfer beim Tunnelbau

Der Westberliner Klaus-Michael von Keussler beim Tunnelbau unter der Mauer. Der Student gehörte zu einer Gruppe, die einen Fluchttunnel gruben. Am 3. und 4. Oktober 1964 konnten 57 Menschen von der Ostberliner Strelitzer Straße in die Bernauer Straße in West-Berlin gelangen. Am 5. Oktober 1964 entdeckte die Stasi den Tunnel.