Rund 3000 Höhlenwohnungen gibt es in Matera, die oft 15 Meter und noch weiter in den Felsen ragen. Früher lebten die Menschen hier ohne fließendes Wasser, ohne Kanalisation und ohne Heizung. Heute sind hier Geschäfte und Restaurants untergebracht. In dieser Höhle findet man den Laden von Mario Daddiego.