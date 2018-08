Pianist, Komponist, Dirigent: Leonard Bernstein wurde vor 100 Jahren geboren

Leonard Bernstein

19. Januar 1973 - Einführung in die zweite Amtszeit von US-Präsident Richard Nixon. Auf der Mall in Washington spielt das Philadelphia Orchestra Griegs Klavierkonzert in A-moll. Etwa zur gleichen Zeit führte Bernstein in der Nationalkathedrale Joseph Haydns "Missa in Tempore Belli" ("Messe in Zeiten des Kriegs") auf - kostenlos, mit einem zusammengewürfelten Orchester und als Protest dagegen, dass es Nixon in seiner ersten Amtszeit nicht geschafft hatte, Frieden in Vietnam zu schaffen.