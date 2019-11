Fridays for Future weltweit: Berlin

Rund zwei Dutzend Jugendliche sind am Freitag in Berlin für mehr Klimaschutz in der Spree baden gegangen. Die Mitglieder der Jugendorganisation des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) sprangen bei fünf Grad Außentemperatur nahe des Bundestages in den Fluss.