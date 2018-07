Angelique Kerber gewinnt Wimbledon gegen Serena Williams

Als Kerber den ersten Matchball verwandelt hatte, nahm Williams sie in die Arme. "Es war so ein erstaunliches Turnier für mich. Ich hatte wirklich gehofft, so weit zu kommen", sagte die zu Tränen gerührte Williams nach dem Spiel. Es war ihr viertes Turnier nach einer Babypause.