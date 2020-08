Keith Haring, Ignorance = Fear, 1989

In den letzten Jahren seines Schaffens schärfte sich der Fokus seiner Arbeit auf die Aids-Krise. Dieses ikonische Plakat von 1989 ist typisch schlagkräftig, mit seinen drei Figuren, die Augen, Ohren und Mund bedecken, und seinem einprägsamen Slogan. Hiermit wollte er auf die seiner Meinung nach beschämend unangemessene Reaktion der amerikanischen Regierung in Bezug auf die Aids-Krise aufmerksam machen. Haring selber starb 1990 im Alter von nur 31 Jahren an den Folgeerkrankungen von Aids. Er hatte stets offen über seine Homosexualität sowie seine HIV-Infektion gesprochen und so einen wichtigen Beitrag zur Enttabuisierung der Krankheit geleistet. Die Ausstellung im Museum Folkwang läuft vom 21. August bis zum 29. November.