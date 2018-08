John McCain - Rettung in Vietnam

Im Oktober 1967 wurde er bei einem Bombeneinsatz über Hanoi abgeschossen und von den Nordvietnamesen gefangen genommen. Schwer verwundet und wiederholt gefoltert, verbrachte er fünfeinhalb Jahre in Gefangenschaft, überwiegend in Einzelhaft. Zwei Selbstmordversuche schlugen fehl. Das Foto zeigt, wie er von Vietnamesen aus dem Truc Bach-See in Hanoi gerettet wurde.