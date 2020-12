Jan Hofer nimmt nach 35 Jahren Abschied von der Tagesschau

Jan Hofer erklärt am 25.10.2013 in einem Studio des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg die Arbeit mit der Aussprache-Datenbank.

Als 2010 auf Island ein Vulkan ausbrach, was über Island hinaus großräumige Auswirkungen hatte, kam die Frage auf: Wie spricht man den Vulkan "Eyjafjallajökull" aus? Für die Sprecher der tagesschau kein Problem: Sie haben dafür eine Aussprache-Datenbank, in der man nachhören kann. Hier erklärt Jan Hofer in einem Studio des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg die Arbeit mit der Aussprache-Datenbank.