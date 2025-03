Bilder Beben in Myanmar und Thailand Suche nach Verschütteten inmitten der Zerstörung

Rettungskräfte in Myanmar und Thailand suchen in den Trümmern nach Überlebenden des verheerenden Erdbebens. Vor allem in Myanmar, in dessen Mitte das Epizentrum lag, dürften die Opferzahlen noch deutlich steigen.