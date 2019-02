Zwei Kinder in Schweinskostümen stehen vor einer Schweins-Skulptur

Am 5. Februar beginnt das Jahr des Erd-Schweins. Das "Jahr des Schweines" verspricht gutes Gelingen und Erfolg. Es wird in China wie auch in Europa als Glücksbringer und Symbol des Reichtums verehrt. Jedes Jahr steht in der chinesischen Kultur unter einem von zwölf Tierkreiszeichen - kombiniert mit fünf Elementen. Diese beiden Kinder nehmen in Hongkong als Schwein verkleidet am Neujahrsfest teil.