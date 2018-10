Trauer um Charles Aznavour

Charles Aznavour

Seine Tochter Katia ging in den vergangenen Jahren mit ihm auf Tournee. Hier treten sie im Jahr 2006 auf dem Platz der Republik in Jeriwan auf. Armenien blieb Aznavour ein Leben lang verbunden. Er war armenischer Botschafter in der Schweiz und ständiger Vertreter Armeniens bei den Vereinten Nationen in Genf.