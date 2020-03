Demokratie in der Corona-Krise: Bundestag und Bundesrat wollen in dieser Woche in eingeschränkten Sitzungen, aber in rasantem Tempo die Milliardenhilfen für Bürger und Betriebe beschließen. Die Zahl der Abgeordneten im Plenarsaal wird soweit wie möglich begrenzt. | Bildquelle: AP