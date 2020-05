Fotos für die Pressefreiheit: Foto von einer Demonstration in London von Andrew Testa

Der englische Fotograf Andrew Testa dokumentiert mit seinen Bildern die kleinen zwischenmenschlichen und die großen politischen Gräben, die sich seit dem Referendum in der britischen Gesellschaft aufgetan haben. So diese Demonstration am 19. Oktober 2019, als in London rund eine Million Menschen für ein zweites Brexit-Referendum auf die Straße gingen ....