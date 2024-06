podcast 15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen Freiwilliger Wehrdienst / Buy now, pay later / E-Auto-Strafzölle

Eine neue Art von Wehrdienst - was kann das bringen? Buy now, pay later - warum das Modell eine Schuldenfalle sein kann. Strafzölle auf chinesische E-Autos - was bedeutet das für uns hier?