podcast 15 Minuten Europawahl/ Herausforderung günstiger Wohnraum/ Tetris wird 40

Am Sonntag ist in Deutschland die Europawahl. Wir sagen euch, was ihr beachten müsst. Günstiger Wohnraum wird immer knapper. Was könnt ihr tun? Und das Kultspiel Tetris feiert heute 40. Geburtstag.