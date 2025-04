marktbericht DAX höher erwartet Kommt der "Turnaround Tuesday"? Stand: 08.04.2025 07:46 Uhr

In Asien haben sich die Börsen bereits leicht von ihren jüngsten Tiefständen erholt. Auch der DAX dürfte mit positiven Vorzeichen in den Tag starten. Ob daraus ein echter "Turnaround Tuesday" wird, muss sich aber noch zeigen.

Nach dem turbulenten Start in die Börsenwoche für den deutschen Leitindex stehen die Vorzeichen heute erst einmal auf Stabilisierung. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex kurz vor Handelsstart höher. Gestern Morgen hatte sich der DAX infolge der US-Zollpläne im freien Fall befunden. Das Börsenbarometer ging schließlich bei 19.762 Punkten um 4,3 Prozent tiefer aus dem Handel.

Seit der Ankündigung des "Liberation Day" von US-Präsident Donald Trump am vergangenen Mittwoch ist das ordentliche Jahresplus im DAX komplett verloren gegangen. Seinen längerfristigen Aufwärtstrend seit 2022 konnte der Leitindex gestern aber noch verteidigen.

Die asiatischen Börsen haben sich im Handelsverlauf etwas von ihren Tiefs erholt, nachdem die USA ihre Gesprächsbereitschaft bezüglich der neuesten Zölle signalisierten. Die Erholung des japanischen Nikkei um zwischenzeitlich übertraf dabei bei Weitem die anderer regionaler Märkte. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Index um 4,9 Prozent 32.663 Punkte zu.

Alle 33 Branchen-Subindizes der Tokioter Börse verzeichneten Kursgewinne, wobei der Bankenindex mit einem Anstieg von elf Prozent die Spitzenposition einnahm. "Wichtig ist, dass ein kleiner Sonnenstrahl auftaucht, der Hoffnung macht, dass die USA wirklich offen für Handelsverhandlungen sind. Die wichtigste ist zwischen Japan und US-Finanzminister Bessent," sagte Tapas Strickland, Leiter der Marktwirtschaft bei der National Australia Bank. Strickland wies jedoch darauf hin, dass die Volatilität nach wie vor extrem hoch ist und der dazugehörige VIX-Index über Nacht auf bis zu 60 gestiegen ist, was ein seltenes Ereignis ist.

Die Börse Shanghai erholte sich im Handelsverlauf nur leicht nach dem siebenprozentigen Einbruch vom Montag, der durch Handelskriegs- und globale Rezessionsängste ausgelöst worden war. Sie gewann 0,3 Prozent auf 3.104 Stellen.

Die Kurse fingen sich im Zuge stärkerer regionaler Märkte und der Unterstützung durch die Regierung. Die chinesische Finanzaufsichtsbehörde plant, die Obergrenzen für Investitionen von Versicherungsfonds in den Aktienmarkt anzuheben, um die Kapitalmärkte und die Realwirtschaft stärker zu unterstützen.

Trotz scharfer Drohungen aus dem Weißen Haus will China aber an seinen Gegenzöllen festhalten. Sollten die USA ihrer Zollmaßnahmen weiter eskalieren, werde "China entschlossen Gegenmaßnahmen ergreifen, um seine eigenen Rechte und Interessen zu schützen", teilte das chinesische Handelsministerium mit.

US-Präsident Trump hatte China vergangene Woche im Zuge seiner Ankündigung globaler Zölle mit einem Zusatzzoll von 34 Prozent belegt, woraufhin Peking mit der Ankündigung eines Gegenzolls in gleicher Höhe reagierte. Gestern drohte Trump China mit einem weiteren Zoll in Höhe von 50 Prozent, sollte Peking seine Gegenzölle nicht zurücknehmen. Bestünden die USA weiterhin auf diesem Weg, werde "China sie definitiv bis zum Ende begleiten", teilte das Handelsministerium mit. Das Vorgehen der USA sei "Erpressung". China werde dies niemals akzeptieren.

Auch wenn anfangs höhere Verluste im Verlauf eingegrenzt wurden, blieb die Stimmung an der Wall Street gestern angespannt. Der Leitindex Dow Jones verlor am Ende 0,9 Prozent auf 37.965 Punkte, nachdem er im frühen Geschäft schon über vier Prozent nachgegeben hatte. Der S&P 500 Index ging um 0,2 Prozent schwächer aus dem Handel. Der Nasdaq endete sogar noch mit 0,1 Prozent leicht im Plus.

Die Preise für Rohöl erholten sich kräftig, nachdem sie gestern beinahe auf ein Vierjahrestiefs gefallen war. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,2 Prozent auf 65,00 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,3 Prozent fester bei 61,52 Dollar.

Die Zölle von Präsident Donald Trump könnten Jeans von Levi's teurer machen. Die Chefin von Levi Strauss, Michelle Gass, schloss Preiserhöhungen als Reaktion auf die zusätzlichen Einfuhrzölle für Waren aus Hersteller-Ländern nicht aus. Man werde dabei aber punktuell vorgehen - "sehr chirurgisch". Jeans von Levi's würden in 28 Ländern produziert und aus 20 davon auch in die USA geliefert, sagte Gass. Von den im Heimatmarkt verkauften Jeans stammen dem Unternehmen zufolge rund ein Prozent aus China, etwa fünf Prozent aus Mexiko und ein "mittlerer bis hoher" einstelliger prozentualer Anteil aus Vietnam. Trump hatte Zölle von 46 Prozent für Waren aus Vietnam und von 25 Prozent für Einfuhren aus Mexiko angeordnet.

Samsung hat in seinen vorläufigen Ergebnissen für das erste Quartal nur mit einem leichten Rückgang seines operativen Betriebsergebnisses von 0,2 Prozent gerechnet und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips erwartet für den Zeitraum von Januar bis März ein Betriebsergebnis von 6,6 Billionen Won (rund 4,3 Milliarden Euro) gegenüber einer Schätzung von LSEG-Analysten von 5,1 Billionen Won (rund 3,2 Milliarden Euro). Der Grund für den soliden Ausblick waren die guten Smartphone-Verkäufe, und auch die Verkäufe von Speicherchips liefen dem südkoreanischen Unternehmen zufolge besser als erwartet.

Der Münchner Chip-Konzern Infineon will sein Geschäft mit der Automobilindustrie mit einem milliardenschweren Zukauf in den USA stärken. Infineon übernimmt für 2,5 Milliarden Dollar das autobezogene Ethernet-Geschäft des Rivalen Marvell Technology, wie beide Unternehmen gestern mitteilten. "Damit ergänzt Infineon sein marktführendes Mikrocontroller-Geschäft und baut es weiter aus", erklärte der Chip-Konzern, der einen Großteil seines Umsatzes mit der Autoindustrie macht. Das Ethernet sorgt für den Datenaustausch zwischen Software und Hardware. Die Schlüsseltechnologie sei deshalb für Fahrzeuge wichtig, die - wie fast alle Elektroautos - softwaregesteuert sind.