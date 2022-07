Trauer um Entertainer William Cohn ist tot Stand: 02.07.2022 11:53 Uhr

Vielen dürfte er als Sidekick von Jan Böhmermann in der Sendung "Neo Magazin Royale" bekannt sein. Im Alter von 65 Jahren ist der Schauspieler, Sprecher, Sänger und Autor William Cohn überraschend gestorben.

Der Entertainer William Cohn ist tot. Bekannt geworden war er vor allem als Ansager und Sidekick von Jan Böhmermann in der damaligen ZDFneo-Sendung "Neo Magazin Royale". Allerdings konnte er zuvor bereits auf eine langjährige Karriere als Schauspieler, Sprecher, Sänger und Autor zurückblicken.

Wie sein Management bestätigte, starb Cohn am Donnerstag "plötzlich und unerwartet" in Basel. Er wurde 65 Jahre alt. Sein Manager Gerd Fischer erinnerte an Cohns TV-Karriere: "Seine hässlichen Pullover, seine nerdige Brille und seine pointierten Texte haben ihm als Sidekick von Jan Böhmermann (...) zum Durchbruch verholfen."

"Sein Paradestück" sei jedoch zeit seines Künstler-Lebens die Rolle des intriganten Waffenhändlers Kaspar im Musical 'Ludwig 2' gewesen, sagte Fischer weiter. "Seit der Welturaufführung im Füssener Festspielhaus 2005 verlieh er der Rolle in weit über 600 Shows Charakter, Stimme und Volumen. Nun hat er die Bühne, die ihm so viel bedeutete, für immer verlassen."

Jan Böhmermann postete bei Instagram ein Schwarz-Weiß-Bild von Cohn und schrieb dazu: "Gute Reise, William, Du beeindruckender Bühnenmensch!"