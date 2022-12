Ska-Band The Specials Trauer um Sänger Terry Hall Stand: 20.12.2022 11:43 Uhr

"Ghost Town" oder "Gangsters": Die britische Band The Specials wurde Ende der 70er-Jahre bekannt und feierte eine Reihe von Erfolgen in den Charts. Nun gab sie den Tod ihres Frontmanns Terry Hall bekannt. Er starb im Alter von 63 Jahren.

Der britische Sänger und Frontmann der britischen Ska-Band The Specials, Terry Hall, ist tot. Er starb im Alter von 63 Jahren, wie die Band in der Nacht zum Dienstag auf Twitter mitteilte. Sie würdigte Hall als einen der "brillantesten Sänger, Songwriter und Texter, die dieses Land je hervorgebracht hat".

Die Specials wurden während der Mod-Bewegung Ende der 70er-Jahre bekannt und landeten sieben Top-Ten-Hits in den britischen Charts, darunter "Too Much Too Young", "Ghost Town" sowie "Gangsters".

Bekannt für beißende Gesellschaftskritik

Die Zusammensetzung der in Coventry gegründeten Specials aus schwarzen und weißen Bandmitgliedern sowie ihre gesellschaftskritische Ausrichtung galten als revolutionär. Die Gruppe thematisierte unter anderem rassistische Diskriminierung in Großbritannien und den Verfall von Städten und gesellschaftlichen Strukturen in den 1970er- und 1980er-Jahren. "Ghost Town" beklagte die depressive Stimmung, die um 1980 in England herrschte. "Too Much Too Young" machte ganz offen Teenie-Schwangerschaften in der Unterschicht zum Thema.

Zusammenarbeit mit Gorillaz und Tricky

1981 verließ Hall die Specials und gründete gemeinsam mit zwei weiteren früheren Mitgliedern die New-Wave-Band Fun Boy Three. Er kehrte aber zu den Specials zurück: Die meisten der ursprünglichen Bandmitglieder kamen 2008 wieder zusammen, veranstalteten 2009 eine Tour zum 30-jährigen Jubiläum und veröffentlichten 2019 ein Album mit neuem Material.

Im Laufe seiner langen Karriere arbeitete Hall mit zahlreichen bekannten Musikern zusammen, darunter Tricky, die Gorillaz, Bananarama und Lily Allen.