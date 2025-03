Vor der Gala in Los Angeles Wer hat Chancen auf die Oscars? Stand: 02.03.2025 14:22 Uhr

Bob-Dylan-Biografie und Papstwahl, Schönheitswahn und Sexarbeit: Einige Favoriten für die Oscars werden immer wieder genannt. Wie schon die Nominierungen steht auch die Gala selbst unter dem Eindruck der schweren Brände in Kalifornien.

Die meisten Nominierungen, insgesamt 13, hat das Musical "Emilia Perez" - ein Drama um einen mexikanischen Drogenboss, der eine Geschlechtsumwandlung möchte. Allerdings tauchten im Verlauf der Award-Saison umstrittene alte Tweets der Hauptdarstellerin Karla Sofía Gascón auf - das könnte die Chancen des Films beeinträchtigt haben. Nebendarstellerin Zoe Saldana gilt trotzdem als klare Favoritin beim Oscar für die beste weibliche Nebenrolle.

Den ebenfalls nominierten "Song El Mal" wird sie allerdings bei der Show nicht singen - diesmal wolle man sich mehr auf die Songwriter konzentrieren, hieß es vorab. Insgesamt bleibt es bei den Oscars in diesem Jahr spannend, denn bei wichtigen Preisen gibt es keine klaren Favoriten.

Gibt es noch eine Überraschung?

Spätestens seit er vergangene Woche einen SAG Award gewonnen hat, ist Timothée Chalamet wieder auf dem Radar - er spielt Bob Dylan in "A Complete Unknown". Trotzdem gilt Adrien Brody weiter als Favorit, der in "Der Brutalist" einen ungarischen Architekten verkörpert. Er will nach dem Krieg in den USA ein neues Leben beginnen.

Den Preis für die weibliche Hauptrolle könnten Demi Moore und Mikey Madison unter sich ausmachen - Moore für "The Substance", die Horrorgeschichte um ein Wundermittel, das jünger machen soll. Und Madison für "Anora", die Lovestory zwischen einer Sexarbeiterin und einem russischen Oligarchensohn. Wenn es nicht doch eine Überraschung gibt.

Emma Stone und Cillian Murphy an den Briefumschlägen

Den Oscar für den besten Film könnte "Anora" mit nach Hause nehmen - oder doch "Der Brutalist"? Auch "Konklave", der Film des in Deutschland geborenen Regisseurs Edward Berger um Intrigen rund um eine Papstwahl, kann sich Chancen ausrechnen.

Wegen der schweren Brände im Raum Los Angeles kamen die Oscar-Nominierungen dieses Jahr später als sonst, die Abstimmungen wurden verschoben. Auch bei der Verleihung der Preise will man noch mal darauf eingehen. Die Show kommt aber trotzdem sicher nicht zu kurz: Auftritte von Stars wie Doja Cat oder Queen Latifah sind angekündigt. Und Gewinner des vergangenen Jahres - wie Emma Stone und Cillian Murphy - überreichen traditionell die Oscars an die diesjährigen Preisträger.