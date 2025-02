Auszeichnung für Vatikan-Thriller "Konklave" wird zum Oscar-Favoriten Stand: 24.02.2025 09:38 Uhr

Es geht um Verrat und Intrigen bei der Papstwahl - der Vatikan-Thriller "Konklave" hat bereits einige Auszeichnungen eingeheimst. Nun räumt er auch bei Preisverleihung der US-Schauspielergewerkschaft ab. Ein Vorzeichen für die Oscars?

Der Vatikan-Thriller "Konklave" wird immer mehr zum Oscar-Favoriten: Der Film des österreichisch-schweizerischen Regisseurs Edward Berger, der von Verrat und Intrigen bei der Wahl eines neuen Papstes handelt, erhielt in Los Angeles den Hauptpreis der US-Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild (SAG).

Die "Konklave"-Starbesetzung um Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow und Isabella Rossellini wurde von den Gewerkschaftsmitgliedern als bestes Schauspielensemble ausgezeichnet. Fiennes sagte in seiner Dankesrede, die Auszeichnung würdige die "Gemeinschaft" und ihre "überragende Bedeutung für unsere Arbeit und für die Welt". Rossellini wünschte Papst Franziskus, der seit zehn Tagen in Rom im Krankenhaus liegt, eine "rasche Genesung".

"Konklave" war bereits Mitte Februar auch schon bei der Verleihung der britischen BAFTA-Filmpreise als bester Film ausgezeichnet worden.

Es geht um Verrat und Intrigen bei der Papstwahl: "Konklave" mausert sich immer mehr zum Oscar-Favoriten.

Chalamet und Moore als beste Schauspieler geehrt

Die Auszeichnung für den besten Schauspieler ging währenddessen an Timothée Chalamet für seine Darstellung des jungen Bob Dylan in "Like A Complete Unknown". Als Favorit galt eigentlich Adrien Brody für seine Rolle in "Der Brutalist". Beide Schauspieler sind auch für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert.

Die ebenfalls nominierte Hollywood-Veteranin Demi Moore erhielt den SAG Award als beste Schauspielerin für ihre Rolle im Horrorfilm "The Substance".

Wichtiger Indikator für Oscars

Die SAG-Preise werden auf Grundlage der Stimmen der mehr als 120.000 Gewerkschaftsmitglieder verliehen. Die Preise gelten als besonders wichtiger Indikator für die Oscar-Verleihung, da Schauspielerinnen und Schauspieler auch in der Oscar-Akademie die größte Gruppe bilden.

Die Verleihung der Oscars findet am kommenden Sonntag statt.