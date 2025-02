Pianisten und Geiger als Influencer Mit klassischer Musik zum TikTok-Star Stand: 21.02.2025 13:32 Uhr

Auf TikTok und Instagram erreichen sie mit Klassik ein Millionenpublikum: Junge Musiker punkten in den sozialen Medien mit Virtuosität und maximaler Nahbarkeit. Auch die großen Konzerthäuser profitieren von diesem Trend.

Von Von Dominic Konrad, SWR Kultur

Lang Lang war 17 Jahre alt, als er 1999 in die Weltöffentlichkeit trat. Der chinesische Pianist hat noch eine andere Klassikwelt kennengelernt. Eine Welt, in der man das Publikum zunächst fast ausschließlich im Konzertsaal erreichte. "In der Vergangenheit dachte ich vielleicht, dass es genügt, nur Piano zu spielen", sagte der Pianist im Januar im Gespräch mit dem Online-Magazin Think China aus Singapur.

Er müsse allerdings anerkennen, dass er als Künstler heutzutage verschiedene Formen der Kommunikation meistern müsse, um sich dem Publikum zu nähern. Eine neue Generation von Musikern habe erkannt, dass es nicht mehr ausreicht, sich allein auf die Performance zu konzentrieren, sagte der 42-jährige Weltstar. "Sie müssen den Abstand zu ihrem Publikum überbrücken."

Klassik-Musiker bauen im Netz Distanz ab

Die gefühlte Distanz zwischen Musikerinnen und Musikern auf der einen und ihrem Publikum auf der anderen Seite ist in der Klassikwelt deutlich größer als im Pop. Nicht der Künstler selbst, sondern das Werk und dessen Interpretation stehen üblicherweise im Konzertsaal im Vordergrund. Was das Konzert an Selbstentfaltung nicht hergibt, verlegen junge Klassik-Künstler deshalb ins Internet.

Auf Plattformen wie TikTok und Instagram haben sie die Möglichkeit, sich ihrem Publikum ohne steifes Zeremoniell zu zeigen: locker, ein bisschen witzig, aber in erster Linie immer authentisch. Einer der erfolgreichsten unter ihnen ist der taiwanisch-australische Geiger Ray Chen.

Seine Videos werden teils millionenfach abgerufen. Mehr als eine Million Fans folgen ihm auf Instagram, auf TikTok sind es mehr als 590.000. In seinen Videos dokumentiert der 35-Jährige seine Auftritte und den Alltag mit Proben. Er postet, wie er Passanten in Bahnhöfen oder auf offener Straße mit seinem Geigenspiel begeistert, oder reagiert auf Szenen aus Filmen und Serien.

Der taiwanisch-australische Geiger Ray Chen ist einer der erfolgreichsten Klassik-Influencer auf TikTok. Seinen 590.000 Fans bietet er Einblicke in die Proben.

Wissensvermittlung und Selbstvermarktung

Ganz ähnlich sieht die Strategie des deutschen Pianisten Louis Philippson aus. Der 21-Jährige hat sich in den vergangenen Jahren eine begeisterte Community auf TikTok aufgebaut. Hier hat er 790.000 Fans, seine Videos generieren mehr als 65 Millionen Likes. Besonders beliebt sind Philippsons Challenges, bei denen er sich in kurzer Zeit Filmmelodien oder möglichst "unspielbare" Stücke aneignet.

Es ist ein bisschen Wissensvermittlung, ein bisschen Unterhaltung, immer gepaart mit geschickter Selbstvermarktung. Bei den Fans kommt es an: "Du bist der Grund, dass ich jetzt klassische Musik mag, nach all den Jahren, in denen ich alles vermieden habe, was mit klassischer Musik zu tun hatte", schreibt eine Zuschauerin unter ein Video von Ray Chen bei einer Orchesterprobe.

Pianist Louis Philippson bei einer seiner Challenges für seine Fans. Der Deutsche versucht, in kurzer Zeit möglichst "unspielbare" Stücke zu lernen.

Pandemie sorgte für Aufschwung

Gerade junge Menschen können sich heute mehr für klassische Musik begeistern als noch vor wenigen Jahren. Als in der Corona-Pandemie die Konzertsäle weltweit schlossen, entdeckten viele Musikerinnen und Musiker Social Media als Kommunikationskanal für sich neu. So wurde Klassik auch für junge Menschen immer zugänglicher.

Gleichzeitig machen Streaming-Anbieter wie Spotify oder Apple Music Klassik-Einspielungen weithin verfügbar. Auch Content-Ersteller auf YouTube verwenden klassische Musik deutlich häufiger in ihren Videos. Laut einer Studie des schwedischen Musikunternehmens Epidemic Sounds lag der Zuwachs 2022 bei 90 Prozent. Klassische Musik sei damit beim Wachstum Spitzenreiter.

Auch Klassik-Konzerte werden beliebter

Es ist ein Trend, der sich fortsetzt und auch bei den Musikinstitutionen ankommt: Eine Umfrage des Londoner Royal Philharmonic Orchestra kam ebenfalls 2022 zu dem Ergebnis, dass 65 Prozent der Befragten unter 35 Jahren regelmäßig orchestrale Musik hören. Das ist deutlich mehr als in der Altersgruppe ihrer Eltern (57 Prozent).

Diese Entwicklung bestätigte sich 2024 im Folgebericht: 84 Prozent der Befragten können sich vorstellen, klassische Konzerte zu besuchen, fünf Prozent mehr als vor der Pandemie. Dabei bezeichnen sich 54 Prozent der Interessierten als neue Klassik-Fans.

Klassik-Influencer wie Ray Chen und Louis Philippson tragen ihren Teil dazu bei, Berührungsängste abzubauen. Sie vermitteln vor allem den Spaß an der Klassik und lassen so den Menschen hinter der Virtuosität erkennen.