Trauer um Schauspieler Hans Peter Korff im Alter von 82 Jahren gestorben Stand: 10.03.2025 11:13 Uhr

Als Briefträger Heini oder Familienvater Drombusch aus den ZDF-Serien "Neues aus Uhlenbusch" und "Diese Drombuschs" wurde Hans Peter Korff einem breiten Publikum bekannt. Bis ins hohe Alter war der Schauspieler aktiv - nun ist er gestorben.

Der Schauspieler Hans Peter Korff ist tot. Das teilte seine Ehefrau Christiane Leuchtmann und sein Sohn Johannes Valentin Korff auf Facebook mit. Nach Angaben der Frau starb Korff in der Nacht zum Sonntag. Er sei "von der Bühne des Lebens abgetreten", so Leuchtmann. Details nannte sie nicht. Der Schauspieler wurde 82 Jahre alt. Zuvor hatten die Nachrichtenagentur dpa unter Berufung auf die Chefin des Hörspiellabels Europa, Heikedine Körting, und das Hamburger Abendblatt über Korffs Tod berichtet.

"Ich lasse Dich reisen, auch wenn es mir das Herz zerreißen möchte", erklärte seine Frau. Sein Sohn schrieb: "Er war und ist ein großes Vorbild für mich." Sein Vater habe "mit seinem Ehrgeiz, Eigensinn und einzigartigen Charakter" das Leben gelebt, "das er leben wollte", schrieb sein Sohn. Er habe als Mensch, Schauspieler und Vater "wahnsinnig viel" zu bieten gehabt.

Als Familienvater Siegfried "Siggi" Drombusch begeisterte Hans Peter Korff (unten Mitte) in "Diese Drombuschs" Mitte der 1980er Jahre das deutsche Fernsehpublikum.

Kultiger Briefträger und engagierter Familienvater Drombusch

Korff gehörte zu den meistbeschäftigten Schauspielern in Deutschland und blieb bis ins hohe Alter aktiv. Der Hamburger war seit Mitte der 1960er Jahre in mehr als 160 verschiedenen Produktionen zu sehen. Seine Karriere begann Korff 1959 am Hamburger Studententheater. Später entwickelte er sich zu einem gefragten Theater-, Film- und Fernsehschauspieler.

Einem breiten Publikum wurde er durch seiner Rollen als Briefträger Heini in der Serie "Neues aus Uhlenbusch" und als engagierter Familienvater Siegfried Drombusch in "Diese Drombuschs" bekannt. Ende der 1970er Jahre ermittelte er als Kommissar Behnke in drei Folgen des Berliner "Tatort". Auch als Onkel Hellmuth im Loriot-Kinofilm "Pappa ante portas" (1991) ist er vielen Menschen in Erinnerung. Korff spielte auch an der Seite von Evelyn Hamann in der NDR-Serie "Adelheid und ihre Mörder", wo er einen Vorgesetzten verkörperte.

Als Schauspieler jemand anders sein

Dabei hätte aus Korff eigentlich ein Schriftsetzer wie sein Vater werden sollen. "Ich machte in so einer fürchterlichen Klitsche eine Lehre", erinnerte sich Korff 2012 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur dpa. "Das war in einem finsteren Loch - es war ein Grauen! Ich kann das gar nicht negativ genug beschreiben."

Der junge Lehrling gelangte mit 17 ans Studententheater der Hamburger Universität, wo Claus Peymann Chef der Truppe war. Und Korff schaffte es ohne Abitur auf die Hochschule für Musik und Theater in seiner Heimatstadt. "Ich habe da um mein Leben gespielt - und wurde genommen", sagte er. Als Schauspieler jemand anderes zu sein, empfand er nach eigenen Worten als "große Befreiung".

Noch 2023 bei "Die drei ???"

Korff blieb neben Fernsehen und Kino sein Leben lang dem Theater treu. Mit seiner Ehefrau reiste er zu Lesungen durchs Land. Noch 2023 wirkte er beim Hörspielstudio Europa als Sprecher in der Kultserie "Die drei ???" mit.