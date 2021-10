Deutscher Filmpreis Vier Lolas für "Ich bin dein Mensch"

Der Deutsche Filmpreis fand in Berlin erstmals wieder vor großem Publikum statt. Die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" von Maria Schrader gewann vier Preise, Senta Berger erhielt einen Ehrenpreis.

Beim Deutschen Filmpreis hat die Tragikomödie "Ich bin dein Mensch" gleich vier Auszeichnungen gewonnen, darunter die Goldene Lola für den besten Spielfilm. Der Film stellt die Frage, ob man sich in einen Roboter verlieben könnte. Er wurde auch für Drehbuch und Regie ausgezeichnet. Regisseurin Maria Schrader war per Video zugeschaltet, da sie wegen Dreharbeiten in New York nicht dabei sein konnte.

Silber für Favoriten "Fabian oder Der Gang vor die Hunde"

Fünf weitere Titel waren im Rennen um die Goldene Lola: die Literaturverfilmungen "Schachnovelle" und "Fabian oder Der Gang vor die Hunde", die Geheimdienstsatire "Curveball - Wir machen die Wahrheit" sowie die Dramen "Und morgen die ganze Welt" und "Je suis Karl". Dominik Grafs "Fabian oder Der Gang vor die Hunde" war als einer der Favoriten ins Rennen gegangen und bekam in der wichtigsten Kategorie den Filmpreis in Silber.

Als bester Dokumentarfilm wurde "Herr Bachmann und seine Klasse" ausgezeichnet. "Ich freue mich unglaublich", so Regisseurin Maria Speth. Das Filmteam hat über längere Zeit eine Schulklasse im hessischen Stadtallendorf begleitet.

Masucci und Eggert für Hauptrollen ausgezeichnet

Die Schauspieler Oliver Masucci und Maren Eggert wurden ebenfalls ausgezeichnet. Sie gewannen Lolas für die besten Leistungen in einer Hauptrolle. Masucci wurde für seine Rolle in "Enfant terrible" geehrt, darin spielt er den Filmemacher Rainer Werner Fassbinder. Eggert bekam den Preis für ihre Rolle in "Ich bin dein Mensch".

Maren Eggert freut sich über ihre Lola. Bild: dpa

Ehrung für Senta Berger

Die Schauspielerin Senta Berger wurde für herausragende Verdienste um den deutschen Film geehrt. "Für mich schließt sich heute auf das Schönste ein Kreis", sagte Berger in Berlin. Denn dort habe alles angefangen. "Und ich denke: "Das war doch erst gestern, dass ich hier in Berlin ankam"", sagte Berger. Schauspieler Klaus Maria Brandauer hielt die Laudatio.

Erstmals seit anderthalb Jahren Pandemie wurde der Filmpreis wieder vor großem Publikum verliehen. Rund 1200 Menschen waren eingeladen - alle mussten vorab zum Coronatest. Schauspieler Ulrich Matthes eröffnete die Preisverleihung und rief dazu zu mehr Gesprächsbereitschaft und Solidarität in der Gesellschaft auf. Die Auszeichnungen sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro für neue Projekte verbunden.