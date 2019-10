Markus Söder hat die CSU in nur wenigen Monaten gänzlich auf sich zugeschnitten. Doch sein Modernisierungskurs ist riskant. Die Gefahr besteht, dass Söder mit seinen Neuerungen die CSU überfordert.

Ein Kommentar von Christian Nitsche, BR

Markus Söder ist in der CSU unangefochten. Niemand stellt sich ihm offen in den Weg. Und das, obwohl er seiner Partei so viel zumutet, dass er selbst Edmund Stoibers Tatendrang in den Schatten stellt.

In neun Monaten Parteivorsitz hat er die CSU nicht nur stabilisiert, sondern neu ausgerichtet. Im Zentrum steht nun, wer hätte das vor einem Jahr gedacht, der Klimaschutz. Söder verteidigt so die politische Mitte gegen die Grünen. Und die AfD, die er als neue NPD bezeichnet, hält er unter zehn Prozent.

Die CSU ist zum Richtungsgeber in der Union geworden. Söders ungebremster Führungsanspruch lässt CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer noch blasser aussehen. Sogar in der Reihe möglicher Kanzlerkandidaten wird er genannt.

Ein Richtungswechsel mit Risiken

Aber Söders Kurs ist politisch riskant. Bayern ist Autoland. Zehntausende Arbeitsplätze sind hier in Gefahr. Geht es mit Konjunktur und Automobilindustrie abwärts, machen dann die Wähler die neue Ökopartei CSU dafür haftbar? Das sorgt bei manchen in der CSU für Stirnrunzeln. Womöglich schlage dann die Stunde der AfD.

Söder setzt alles auf eine Karte: Innovation und Strukturwandel. Milliardenprogramme sollen Bayern zum deutschen Silicon Valley machen. Aber bevor die Investitionen greifen, stehen längst neue Wahlen an.

Söder, der gerade erst begonnen hat, läuft schon jetzt die Zeit davon. Er muss ungestüm agieren, um absehbar wirtschaftliche Erfolge vorweisen zu können - und Erfolge an der Wahlurne. Söder hat sich zwar erfolgreich neu erfunden, aber kann er das auch so bei der CSU durchziehen? Alles ist auf dünnem Eis, hat er in München selbst gesagt. Sein Wahlergebnis ist ein Vertrauensvorschuss, aber kein Blankoscheck.

