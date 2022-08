Kommentar Entschädigung nach Olympia-Attentat Angemessen und überfällig Stand: 31.08.2022 19:07 Uhr

Dass die Hinterbliebenen der Opfer des Olympia-Attentats die Gedenkfeier als Druckmittel für ihre Forderungen nutzten, ist umstritten. Doch Deutschland hätte es auch niemals so weit kommen lassen dürfen.

Ein Kommentar von Tim Aßmann, ARD-Studio Tel Aviv

Der ganz große Eklat wurde vermieden. Dass am 5. September in Deutschland der Opfer des Münchner Olympia-Anschlags gedacht wird und die Familien der ermordeten israelischen Sportler aus Protest mehrheitlich fernbleiben - dieses Szenario haben die Bundesregierung, der Freistaat Bayern und die Stadt München nun also abgewendet. Indem sie dem Vernehmen nach rund 28 Millionen Euro Entschädigung für die Opferangehörigen zusagten.

Den Familien war bewusst, welche Bedeutung die Gedenkveranstaltung für die deutsche Seite hat und sie nutzten diese Machtposition im Streit um Entschädigungszahlungen aus. Ja, dass das Gedenken an die Opfer mit finanziellen Zielen verbunden wird, darf man irritierend finden. Die Vorgehensweise ist auch in Israel nicht unumstritten. Aber hatten die Familien eine andere Wahl?

Deutschland vermied das Wort Entschädigung

Das Versagen der deutschen Sicherheitsbehörden und damit die Mitverantwortung für den blutigen Ausgang der Geiselnahme sind unstrittig. Die bisher von deutscher Seite gezahlten Summen waren angesichts von elf betroffenen Familien allerdings lächerlich niedrig und wurden auch immer als Unterstützungszahlungen deklariert. Das Wort Entschädigung wurde stets vermieden, dabei war es doch so angebracht.

Seit Jahrzehnten fordern die Opferangehörigen mehr Geld und damit verbunden auch das offizielle Eingeständnis der deutschen Mitverantwortung am blutigen Fiasko von Fürstenfeldbruck. Die Forderung war der Bundesregierung bekannt und dass die Angehörigen den 50. Jahrestag des Anschlags nutzen würden, um Druck zu machen, war absehbar. Dennoch gelang es den Verantwortlichen in Berlin und München nicht, den Streit lange vor der Gedenkveranstaltung einvernehmlich zu lösen. Die Sache musste offenbar erst eskalieren.

Schaden ist trotzdem entstanden

Auch wenn die Opferangehörigen nun zur Gedenkveranstaltung kommen werden, ist trotzdem Schaden entstanden. Viele Deutsche können die Entschädigungsforderungen nicht nachvollziehen, auch weil sie zu wenig wissen - über die Fehler der deutschen Sicherheitsbehörden beim Olympia-Anschlag und über die tiefen Wunden, die bei den Opferangehörigen in fünf Jahrzehnten entstanden sind.

In Internet-Kommentarspalten ist nachzulesen, wie der Entschädigungsstreit schlimmsten antisemitischen Klischees Nahrung gibt. Das alles hätte vermieden werden können und müssen. Denn die sogenannte Anerkennungsleistung für die Angehörigen der Opfer der Geiselnahme von München ist vor allem angemessen und überfällig.