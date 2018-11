Ängste schüren und an niedere Instinkte appellieren - darauf setzt US-Präsident Trump kurz vor den Wahlen zum US-Kongress. Zynisch nutze er das Schicksal von Migranten dafür aus.

Ein Kommentar von Martin Ganslmeier, ARD-Studio Washington

US-Präsident Donald Trump setzt im Endspurt des Kongresswahlkampfs auf sein Erfolgsrezept, das ihn vor zwei Jahren ins Weiße Haus gebracht hat: Er schürt Ängste und appelliert an niedere Instinkte. Nach den jüngsten Umfragen müssen die Republikaner befürchten, bei den Wahlen am Dienstag die Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verlieren. Trump könnte dann nicht mehr so einfach wie bisher durchregieren. Das will er unbedingt noch verhindern.

Dazu nutzt der US-Präsident in zynischer Weise das Schicksal von Migranten aus mittelamerikanischen Ländern. Aus Verzweiflung über Gewalt und Perspektivlosigkeit in ihren Heimatländern haben sich einige Tausend auf den Weg nach Norden gemacht. Noch sind sie über 1000 Kilometer von der US-Grenze entfernt. Doch Trump erweckt seit Tagen den Eindruck, als rüttelten sie bereits an den Grenzzäunen Amerikas. Trump warnt vor einer "Karawane aus schlimmen Typen, Gang-Mitgliedern und anderen Kriminellen". Dabei sind unter den Migranten viele Familien und Mütter, die ihre Kinder vor Gewalt und dem Zugriff von Drogen-Bossen schützen wollen.

Kongresswahlen in den USA: Trumps Angstwahlkampf

tagesthemen 22:15 Uhr, 01.11.2018, Verena Bünten, ARD Washington







Download der Videodatei Wir bieten dieses Video in folgenden Formaten zum Download an: Klein (h264) Mittel (h264) Groß (h264) HD (h264) Hinweis: Falls die Videodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen. Video einbetten Nutzungsbedingungen Embedding Tagesschau: Durch Anklicken des Punktes „Einverstanden“ erkennt der Nutzer die vorliegenden AGB an. Damit wird dem Nutzer die Möglichkeit eingeräumt, unentgeltlich und nicht-exklusiv die Nutzung des tagesschau.de Video Players zum Embedding im eigenen Angebot. Der Nutzer erkennt ausdrücklich die freie redaktionelle Verantwortung für die bereitgestellten Inhalte der Tagesschau an und wird diese daher unverändert und in voller Länge nur im Rahmen der beantragten Nutzung verwenden. Der Nutzer darf insbesondere das Logo des NDR und der Tageschau im NDR Video Player nicht verändern. Darüber hinaus bedarf die Nutzung von Logos, Marken oder sonstigen Zeichen des NDR der vorherigen Zustimmung durch den NDR.

Der Nutzer garantiert, dass das überlassene Angebot werbefrei abgespielt bzw. dargestellt wird. Sofern der Nutzer Werbung im Umfeld des Videoplayers im eigenen Online-Auftritt präsentiert, ist diese so zu gestalten, dass zwischen dem NDR Video Player und den Werbeaussagen inhaltlich weder unmittelbar noch mittelbar ein Bezug hergestellt werden kann. Insbesondere ist es nicht gestattet, das überlassene Programmangebot durch Werbung zu unterbrechen oder sonstige online-typische Werbeformen zu verwenden, etwa durch Pre-Roll- oder Post-Roll-Darstellungen, Splitscreen oder Overlay. Der Video Player wird durch den Nutzer unverschlüsselt verfügbar gemacht. Der Nutzer wird von Dritten kein Entgelt für die Nutzung des NDR Video Players erheben. Vom Nutzer eingesetzte Digital Rights Managementsysteme dürfen nicht angewendet werden. Der Nutzer ist für die Einbindung der Inhalte der Tagesschau in seinem Online-Auftritt selbst verantwortlich.

Der Nutzer wird die eventuell notwendigen Rechte von den Verwertungsgesellschaften direkt lizenzieren und stellt den NDR von einer eventuellen Inanspruchnahme durch die Verwertungsgesellschaften bezüglich der Zugänglichmachung im Rahmen des Online-Auftritts frei oder wird dem NDR eventuell entstehende Kosten erstatten

Das Recht zur Widerrufung dieser Nutzungserlaubnis liegt insbesondere dann vor, wenn der Nutzer gegen die Vorgaben dieser AGB verstößt. Unabhängig davon endet die Nutzungsbefugnis für ein Video, wenn es der NDR aus rechtlichen (insbesondere urheber-, medien- oder presserechtlichen) Gründen nicht weiter zur Verbreitung bringen kann. In diesen Fällen wird der NDR das Angebot ohne Vorankündigung offline stellen. Dem Nutzer ist die Nutzung des entsprechenden Angebotes ab diesem Zeitpunkt untersagt. Der NDR kann die vorliegenden AGB nach Vorankündigung jederzeit ändern. Sie werden Bestandteil der Nutzungsbefugnis, wenn der Nutzer den geänderten AGB zustimmt.

Einverstanden <iframe src="https://www.tagesschau.de/multimedia/video/video-466571~player_branded-true.html" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen width="800px" height="450px"></iframe> Zum einbetten einfach den HTML-Code kopieren und auf ihrer Seite einfügen.

Soldaten eigentlich nur logistische Unterstützung

Um die Migranten abzuschrecken und um den US-Wählern Handlungsstärke zu demonstrieren, hat Trump bereits über 5000 Soldaten und 2100 Nationalgardisten an die Grenze verlegt. Nun droht er, bis zu 15.000 Soldaten zu schicken - mehr als derzeit in Afghanistan stationiert sind. Dass die Soldaten die eigentlich zuständigen Grenzschützer nur logistisch unterstützen dürfen, erwähnt Trump nicht.

Eine ähnliche Mogelpackung ist Trumps Ankündigung, er werde das Recht auf automatische Staatsbürgerschaft für in den USA geborene Babys abschaffen. Er werde dies per Dekret anordnen, verspricht Trump. Dabei ist das "Geburtsortsprinzip" im 14. Zusatzartikel der US-Verfassung verankert. Um es abzuschaffen, wäre eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Kongress nötig - was derzeit völlig unrealistisch ist. Doch Trump geht es vor allem um die Mobilisierung seiner Wähler: jener weißen US-Bürger, die Angst davor haben, dass ihr Land durch kinderreiche Hispanic-Familien immer brauner wird.

"Republikaner produzieren Jobs, Demokraten Mobs"

Wer sich einen Eindruck von Trumps Angst-Wahlkampf machen will, sollte sich ein Video anschauen, das er über Twitter verbreitet. Darin werden Bilder von Migranten, die an Grenzzäunen rütteln, vermischt mit Aussagen eines wegen Mordes verurteilten Einwanderers. Dazu erscheint die rhetorische Frage: "Wen noch wollen die Demokraten in unser Land lassen?" In seinen Wahlkampf-Reden bringt es Trump auf die griffige Formel: "Republikaner produzieren Jobs, Demokraten Mobs".

Gleichzeitig droht Trump den Herkunftsländern der Migranten, die Zahlung von 500 Millionen Dollar US-Hilfen zu beenden. Dass dies noch mehr verzweifelte Menschen zwingen würde, ihre Heimat zu verlassen, zeigt, wie kurzsichtig Trumps Vorgehen ist. Doch um langfristig erfolgversprechende Konzepte geht es ihm nicht. Er will möglichst viele seiner Wähler zur Stimmabgabe bewegen. Politisch könnte Trump damit sogar Erfolg haben. Für die Politik der Supermacht USA ist es jedoch ein Armutszeugnis.

Trumps zynischer Angst-Wahlkampf – 15.000 Soldaten gegen Migranten

Martin Ganslmeier, ARD Washington

01.11.2018 18:23 Uhr Download der Audiodatei Wir bieten dieses Audio in folgenden Formaten zum Download an: mp3 Ogg Vorbis Hinweis: Falls die Audiodatei beim Klicken nicht automatisch gespeichert wird, können Sie mit der rechten Maustaste klicken und "Ziel speichern unter ..." auswählen.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.

Über dieses Thema berichtete Inforadio am 01. November 2018 um 17:11Uhr.