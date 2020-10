Der Pandemie-Herbst in Deutschland wird zunehmend bedrohlich. Doch die Politik scheint nicht lernfähig zu sein. Die jetzt getroffenen Beschlüsse werden weder dem Infektionsgeschehen noch der Wirtschaft gerecht.

Ein Kommentar von Thomas Kreutzmann, ARD-Hauptstadtstudio

Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist kompliziert. Deutschland lernt immer noch dazu, etwa welche Probleme die Nachverfolgung von Infektionsketten macht. Nicht wirklich lernfähig erscheint dagegen die Politik in diesem zunehmend bedrohlichen Pandemie-Herbst.

Das mühsame Ringen der heutigen Bund-Länder-Konferenz wirkt dem Ernst der Lage nicht angemessen - weder dem Anstieg der Infektionen noch den wirtschaftlichen Einbrüchen. Kontakteinschränkungen hier, Ausweitung der Maskenpflicht dort. Das ist nicht allzu viel.

Keine Aufhebung der unsinnigen Beherbergungsverbote

Vor allem: Es ist auch nach langen Verhandlungen nicht zu einer allgemeinen Aufhebung der unsinnigen und juristisch umstrittenen Beherbergungsverbote gekommen. Dabei räumt selbst der Bundesgesundheitsminister ein, dass innerdeutsches Reisen nun wirklich nicht das Hauptproblem bei der Ausbreitung des Virus ist.

Viele Wissenschaftler halten das Reisen für nachrangig und die Beherbergungsverbote für überzogen, während die wirtschaftlichen Folgen für Gastronomie und Hotellerie verheerend sind.

Sperrstunde wird die Existenznöte verschärfen

Und die allgemeine Sperrstunde wird die Existenznöte von Deutschlands Wirten verschärfen, während außerhalb der Restaurants nicht Wenige ihren tagsüber gebunkerten Alkohol in Gruppen auch nach 23 Uhr konsumieren.

Dabei kann man es nicht oft genug wiederholen, auch an dieser Stelle: Fast alle Einschränkungen wären völlig überflüssig, wenn vor allem die Großstädte die bereits bestehenden Corona-Regeln konsequent durchsetzen würden. So aber ist eine ordentliche Mehrheitsbevölkerung zur Geisel selbstsüchtiger und partysüchtiger Corona-Ignoranten geworden, wie in Berlin. Kommunale Konsequenz - Fehlanzeige. Dass Deutschland nun noch Einschnitte wie in Tschechien oder Frankreich abwenden kann, ist zu hoffen, aber kaum wahrscheinlich.

Redaktioneller Hinweis Kommentare geben grundsätzlich die Meinung des jeweiligen Autors und nicht die der Redaktion wieder.