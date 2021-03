Kommentar Bund-Länder-Beschlüsse Wer steigt da noch durch?

Die neue Lockerungsstrategie der Bund-Länder-Konferenz heißt Zuckerbrot und Peitsche. Doch so wirklich steigt niemand mehr durch, wann was wie erlaubt ist. Und was noch schlimmer ist: Wir gehen unvorbereitet in die dritte Welle.

Ein Kommentar von Isabel Reifenrath, ARD-Hauptstadtstudio

Mir schwirrt der Kopf: 35 - 50 - 100.

Alle 14 Tage soll es neue Öffnungen geben, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert stabil bleibt. Schaut man genauer hin, ist es aber ganz schön kompliziert, was ab welchem Inzidenzwert unter welchen Bedingungen wirklich öffnen darf, und dass die Geschäfte und Museen auch ziemlich schnell wieder schließen müssen, wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert steigt.

Einerseits glaube ich: ja - wir müssen jetzt öffnen. Auch ich bin pandemiemüde. Ich habe zuhause alles aufgeräumt, was man aufräumen kann. Ich kenne jeden Winkel des Parks. Vor allem aber haben die Kinder und Jugendlichen, die Einzelhändler und Gastronomen lange genug für uns durchgehalten. Außerdem halten sich viele ohnehin nicht mehr an die Regeln.

Aber andererseits: Wir gehen unvorbereitet in die dritte Welle. Wir hinken mit dem Impfen hinterher. Die Infektionszahlen steigen. Der Anteil der britischen Variante des Coronavirus liegt bei fast 50 Prozent.

Zuckerbrot und Peitsche

Und wir haben nicht mal eine richtige Teststrategie. Jeder soll einen kostenlosen Schnelltest pro Woche machen können. Ohne darf man nicht zur Massage oder Pediküre. Ende März darf man auch nur so draußen im Café oder im Kino sitzen. Zumindest wenn der Sieben-Tage-Inzidenzwert über 50 liegt. Unter 50 braucht man keinen Test.

Zuckerbrot und Peitsche. Wir Bürger sollen so motiviert werden, weiterhin Abstand zu halten, Maske zu tragen, unsere Hände zu waschen und unsere Kontakte selbstverantwortlich einzuschränken.

Ein paar werden nun sagen, das System ist so kompliziert - da bleibe ich lieber weiterhin zuhause. Andere werden die neuen Freiheiten voll ausschöpfen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wieder andere werden gar nicht mehr durchblicken und machen, was sie wollen.

Die Infektionszahlen werden wohl steigen

Ich bin mir sicher, dass die Infektionszahlen in den kommenden Wochen steigen werden. Mehr Jüngere werden an Corona erkranken, durch die britische Variante wahrscheinlich auch mehr Kinder und Jugendliche. Zumindest die Schüler könnte man besser schützen durch mehr Tests.

Von denen gibt es aber offenbar nicht genug. Jedenfalls noch nicht im März. Und dann setzen wir sie jetzt auch noch ein, um den Besuch bei der Kosmetikerin oder die Übungsstunde in der Flugschule zu ermöglichen? Und nur, um draußen in einem Café sitzen zu dürfen, soll auch noch jeder einen Test machen müssen.

Da ist es schon wieder in meinem Kopf: dieses Schwirren. Die Öffnungsschritte sind verwirrend und für mich nicht mehr nachvollziehbar.