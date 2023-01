Kommentar Geheimdokumente Biden vergrößert den Schaden selbst Stand: 13.01.2023 04:48 Uhr

Ja, es gibt Unterschiede im Umgang mit Geheimdokumenten zwischen den Fällen Biden und Trump. Der jetzige Präsident macht in der Affäre aber keine gute Figur - und den Schaden auch an den eigenen Ambitionen umso größer.

Ein Kommentar von Ralf Borchard, ARD-Studio Washington

So schnell kann sich der Wind im politischen Washington drehen. Vergangene Woche noch blies er den Republikanern frontal ins Gesicht: Kevin McCarthy wurde erst nach 15 peinlichen Runden zum Sprecher des Repräsentantenhauses gewählt. Jetzt pfeift der Wind Joe Biden um die Ohren. Alles dreht sich um Geheimdokumente aus seiner Zeit als Vizepräsident. Der Schaden für Biden ist enorm.

Vor allem, weil die Demokraten bis vor kurzem Donald Trump so genüsslich für seinen Umgang mit privat gelagerten Geheimakten kritisiert haben. Biden persönlich nannte Trumps Verhalten in einem Fernseh-Interview "unverantwortlich". Der Vorwurf kehrt sich nun gegen Biden selbst.

Realisieren Wähler die Unterschiede zum Trump-Fall?

Ja, es gibt große Unterschiede zwischen beiden Fällen. Bei Trump ging es um deutlich mehr Dokumente, um über hundert. Und Trump verweigerte lange die Kooperation mit den Ermittlern. Bidens Berater haben von sich aus kooperiert. Die Frage ist nur: Differenziert das Publikum, die Wählerschaft, in dieser Weise? Die meisten Leute wohl eher nicht.

Biden vergrößert den Schaden noch unnötig. Unbeantwortet bleibt die Frage, warum alles erst jetzt, und noch dazu nur scheibchenweise, ans Licht kommt, obwohl die ersten als geheim eingestuften Akten schon vor den Kongresswahlen Anfang November gefunden wurden.

Affäre schadet Biden Ambitionen

Als Biden nun nicht mehr um eine persönliche Stellungnahme herumkam, blieb er nicht nur mehrfach mitten in den eigenen Formulierungen stecken. Er scherzte auch noch unbeholfen über den Corvette-Oldtimer in seiner Garage, in der ein Teil der Akten lagerte. Souverän ist das alles nicht.

Der Zeitpunkt könnte für Biden nicht unpassender sein. Eigentlich wollte er kurz nach Jahresbeginn verkünden, ob er wieder als Präsidentschaftskandidat der Demokraten antritt. Er scheint dazu entschlossen. Doch die Skepsis, ob Biden tatsächlich der Kandidat der Zukunft ist, wird nun auch in den eigenen Reihen wieder wachsen. Zurecht.